Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Apple Pay / Google Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 300 ₽ единовременно при выпуске карты Снятие наличных в банкоматах банка 1,5% + 100 руб. Снятие наличных в ПВН банка 1,5% + 100 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 400 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 400 руб. Лимиты по операциям снятия наличных - 150 000 руб. в день Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно в первые 2 месяца, далее 59 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах и ПВН сторонних банков - 30 руб. за запрос;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%;

изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб.

ставка за просроченный основной долг устанавливается на 20% годовых выше, чем ставка за пользование кредитом Условия кредитования Размер кредитного лимита от 5 000 до 20 000 ₽ Льготный период до 61 день действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 19,9% до 22,9% Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 25 до 70 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация постоянная

временная в регионе получения карты: постоянная

временная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая процентная ставка;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных Минусы небольшая сумма кредитного лимита;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах /кассах банка;

крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах / кассах сторонних банков;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Дата актуализации 13.02.2019 15:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.