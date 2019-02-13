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Хлынов, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Mastercard Standard — Хлынов
Основные характеристики
  • ставка от 19,9% годовых
  • кредитный лимит до 20 000  ₽
  • льготный период до 61 дня
  • годовое обслуживание 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Apple Pay / Google Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
300 ₽

единовременно при выпуске карты

Снятие наличных в банкоматах банка

1,5% + 100 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

1,5% + 100 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 400 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 400 руб.

Лимиты по операциям
снятия наличных - 150 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно в первые 2 месяца, далее 59 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах и ПВН сторонних банков - 30 руб. за запрос;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%;
  • изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб.
  • ставка за просроченный основной долг устанавливается на 20% годовых выше, чем ставка за пользование кредитом
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 20 000 ₽
Льготный период
до 61 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 22,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 25 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
  • временная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая процентная ставка;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
  • небольшая сумма кредитного лимита;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах /кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах / кассах сторонних банков;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Дата актуализации
13.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 14 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
Сайт
www.bank-hlynov.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 250-27-77