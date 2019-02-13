Хлынов, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная
Mastercard Standard — Хлынов
Основные характеристики
- ставка от 19,9% годовых
- кредитный лимит до 20 000 ₽
- льготный период до 61 дня
- годовое обслуживание 300 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Apple Pay / Google Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
300 ₽
единовременно при выпуске карты
Снятие наличных в банкоматах банка
1,5% + 100 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
1,5% + 100 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 400 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 400 руб.
Лимиты по операциям
снятия наличных - 150 000 руб. в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно в первые 2 месяца, далее 59 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах и ПВН сторонних банков - 30 руб. за запрос;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%;
- изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб.
- ставка за просроченный основной долг устанавливается на 20% годовых выше, чем ставка за пользование кредитом
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 до 20 000 ₽
Льготный период
до 61 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,9% до 22,9%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
от 25 до 70 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
- временная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
- временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- небольшая сумма кредитного лимита;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах /кассах банка;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах / кассах сторонних банков;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Дата актуализации
13.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
- Адрес
- 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
- Сайт
- www.bank-hlynov.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
-
8 800 250-27-77