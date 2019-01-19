программа лояльности Club Panasonic: начисление бонусных баллов за каждые 100 рублей покупок, которые можно конвертировать (1 балл = 1 рубль) в скидки на товары Panasonic в фирменном интернет-магазине Panasonic Eplaza (оплатить баллами можно до 50% стоимости покупки):

Лимиты по операциям

снятие наличных: до 150 000 руб. в сутки по неименной карте, до 300 000 руб. в сутки по именной карте, до 500 000 руб. в день и до 1 000 000 руб. в месяц по счету