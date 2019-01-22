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Дальневосточный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Мир Семейная команда

системы Мир Премиальная
Мир Премиальная «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
  • ставка от 24% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 2 500 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Бонусы
  • Заправки

начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов:

  • 2 балла за каждые потраченные 200 руб. за любые покупки;
  • 1 000 приветственных бонусных баллов;

начисление бонусов при оплате покупок на АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК»:

  • 2 балла за каждые потраченные 200 руб. при сумме общих безналичных покупок менее 15 000 в месяц;
  • 3,6 баллов за каждые потраченные 200 руб. при сумме операции от 15 000 до 30 000 руб. в месяц;
  • 7,6 баллов за каждые потраченные 200 руб. при сумме операции от 30 000 руб. в месяц;

начисление бонусов от ПАО «Роснефть»:

  • 1 балл за 2 полных литра топлива;
  • 1 балл за 20 руб. при оплате сопутствующих товаров;

максимальная сумма начисления бонусных баллов - 3 000 в месяц

Выпуск и годовое обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 3,9%, мин. 300 руб.;
  • 4,9%, мин. 300 руб. в валюте отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
  • 3,9%, мин. 300 руб., 4,9% - сверх суточного лимита;
  • 4,9%, мин. 300 руб. - в валюте отличной от валюты счета (5,9% сверх лимита)
Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
300 000 руб. - снятие наличных в день, 1 500 000 руб. - в месяц, не более 70% от установленного кредитного лимита
Дополнительная информация
  • неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
  • пени за просрочку платежа - 20% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
  • участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 20 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • большая сумма кредитного лимита
Минусы
  • требуется постоянная регистрация в регионе получения карты;
  • максимальный размер ставки не указан;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка
Дата актуализации
22.01.2019 15:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Мир Семейная команда» в 24 городах России
370
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт