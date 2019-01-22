Дальневосточный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Мир Семейная командасистемы Мир Премиальная
Мир Премиальная «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
- ставка от 24% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 50 дней
- годовое обслуживание 2 500 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Бонусы
- Заправки
начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов:
- 2 балла за каждые потраченные 200 руб. за любые покупки;
- 1 000 приветственных бонусных баллов;
начисление бонусов при оплате покупок на АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК»:
- 2 балла за каждые потраченные 200 руб. при сумме общих безналичных покупок менее 15 000 в месяц;
- 3,6 баллов за каждые потраченные 200 руб. при сумме операции от 15 000 до 30 000 руб. в месяц;
- 7,6 баллов за каждые потраченные 200 руб. при сумме операции от 30 000 руб. в месяц;
начисление бонусов от ПАО «Роснефть»:
- 1 балл за 2 полных литра топлива;
- 1 балл за 20 руб. при оплате сопутствующих товаров;
максимальная сумма начисления бонусных баллов - 3 000 в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3,9%, мин. 300 руб.;
- 4,9%, мин. 300 руб. в валюте отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
- 3,9%, мин. 300 руб., 4,9% - сверх суточного лимита;
- 4,9%, мин. 300 руб. - в валюте отличной от валюты счета (5,9% сверх лимита)
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
300 000 руб. - снятие наличных в день, 1 500 000 руб. - в месяц, не более 70% от установленного кредитного лимита
Дополнительная информация
- неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
- пени за просрочку платежа - 20% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
- участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 20 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- большая сумма кредитного лимита
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе получения карты;
- максимальный размер ставки не указан;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка
Дата актуализации
22.01.2019 15:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Мир Семейная команда» в 24 городах России
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт