Обслуживание карты Тип карты

Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay Cash Back 7% в выбранных категориях: «Путешествия», «АЗС/автосервисы», «Рестораны/развлечения», «Одежда/обувь», «Все для ремонта», «Семейная»;

1% за остальные покупки

макс. 3000 руб. в месяц от 1 до 7% Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете до 10 000 руб. - не начисляются, от 10 000 до 500 000 руб.- 4% годовых, свыше 500 000 руб.- 1% годовых от 1% до 4% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 1,5% мин. 150 руб. - за счет собственных средств;

3,9% мин. 390 руб. за счет кредита Снятие наличных в ПВН банка 1,5% мин. 150 руб. - за счет собственных средств;

3,9% мин. 390 руб. за счет кредита Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% мин. 150 руб. - за счет собственных средств;

3,9% мин. 390 руб. за счет кредита Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% мин. 150 руб. - за счет собственных средств;

3,9% мин. 390 руб. за счет кредита Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

плата за пропуск платежа - 20% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию Условия кредитования Размер кредитного лимита от 100 000 до 1 000 000 ₽ Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 24,9% - по операциям оплаты товаров и услуг, 34,9% - по иным операциям (в том числе, получения наличных денежных средств) от 24,9% до 34,9% Погашение кредита

5% от суммы задолженности мин. 500 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы задолженности Требования и документы Возраст от 21 до 68 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток средств на счете;

бесплатное СМС-информирование Дата актуализации 08.02.2019 16:42 Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.