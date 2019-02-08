ОТП Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Большой cash back
Mastercard World «Можно всё!» — ОТП Банк
Основные характеристики
- ставка от 24,9% годовых
- кредитный лимит до 1 000 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 0 ₽
- cash back до 7%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 1 до 7%
- 7% в выбранных категориях: «Путешествия», «АЗС/автосервисы», «Рестораны/развлечения», «Одежда/обувь», «Все для ремонта», «Семейная»;
- 1% за остальные покупки
- макс. 3000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 4%
до 10 000 руб. - не начисляются, от 10 000 до 500 000 руб.- 4% годовых, свыше 500 000 руб.- 1% годовых
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 1,5% мин. 150 руб. - за счет собственных средств;
- 3,9% мин. 390 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН банка
- 1,5% мин. 150 руб. - за счет собственных средств;
- 3,9% мин. 390 руб. за счет кредита
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5% мин. 150 руб. - за счет собственных средств;
- 3,9% мин. 390 руб. за счет кредита
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5% мин. 150 руб. - за счет собственных средств;
- 3,9% мин. 390 руб. за счет кредита
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за пропуск платежа - 20% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 100 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 24,9% до 34,9%
24,9% - по операциям оплаты товаров и услуг, 34,9% - по иным операциям (в том числе, получения наличных денежных средств)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы задолженности
5% от суммы задолженности
мин. 500 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 68 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание;
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток средств на счете;
- бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
08.02.2019 16:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Большой cash back» в 112 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-55-55 — единая справочная служба