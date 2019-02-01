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Челябинвестбанк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Основные характеристики
  • ставка от 19,8% годовых
  • кредитный лимит до 400 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

2,5%

Снятие наличных в ПВН банка

2,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,5% + 80 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2,5% + 120 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • непрерывный стаж для ИП - не менее 6 месяцев;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;
  • штраф в случае возникновения просрочки - 36,5% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 400 000 ₽
не более 2 среднемесячных зарплат
Срок кредита
до 60 месяцев
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 19,8% до 27,9%
устанавливаются индивидуально
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
7% от суммы основного долга
+ начисленные проценты; после истечения срока кредитования предоставляется 2 месяца на полное погашение кредита
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах/кассах банка;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты
Дата актуализации
01.02.2019 10:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 13 городах России
3 631
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 59
Банкоматы 119
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Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба