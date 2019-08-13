В случае, когда срочно необходимы деньги, кредитная карта по паспорту в банке «Пойдем!» станет отличным решением. Цель её выдачи — предоставить средства потребителю максимально просто, без подготовки пакета документов. Такой шаг направлен на привлечение клиентов, поскольку сегодня в финансовом секторе присутствует огромная конкуренция и организации буквально воюют за каждого человека. Поэтому оформить данный продукт могут граждане РФ, достигшие совершеннолетия.

Очень часто банк даже не требует подтверждения дохода, достаточно лишь иметь положительную историю и в большинстве случаев ваша заявка будет одобрена. Для этого необходимо посетить офис организации или официальный сайт и заполнить анкету. Потребители предпочитают второй способ по следующим причинам:

отсутствие очередей;

не нужно покидать дом (рабочее место);

быстрое рассмотрение онлайн-заявок.

Как правило, лимит по данной линии — небольшой, поэтому решение принимается довольно скоро, возможно даже в день подачи заявления.

Главные преимущества

Помимо простого оформления, такой «пластик» имеет и другие достоинства, которые мы детально рассмотрим ниже.

1. Грейс-период. Данная опция подразумевает возможность выплаты долга без процентов в течение установленного срока. В договоре прописан временной промежуток (в календарных днях), до истечения которого вы вправе бесплатно погасить задолженность. Это очень удобно для тех, кто планирует вернуть сумму в скором времени, например, с заработной платы.

2. Дополнительные функции. Такие привилегии, как cash back и скидки на покупки у фирм-партнеров помогут вам сэкономить ощутимую часть личных средств, необходимо лишь заранее уточнить все условия и названия компаний, сотрудничающих с банком.

3. Интернет-банкинг. Одновременно с выдачей «пластика», вы получаете доступ к мобильным приложениям. Они предназначены для проведения различных финансовых операций — это может быть оплата услуг, перевод денег между счетами и т. д.

Таким образом, данный платежный инструмент — оптимальное решение в случае нехватки средств. Главное — подобрать правильную услугу, внимательно изучив все ее параметры. Нелишним будет заранее рассчитать все плановые расходы, чтобы вы знали, какую сумму необходимо указать в заявлении. Специалисты рекомендуют не завышать ее, а стараться составить бюджет максимально экономно, чтобы погашение задолженности не стало для вас непосильной ношей.

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