Россия
Вход
Поиск

Кредитные карты по паспорту в банке «Пойдем!»

Банк: Пойдем!

Здесь вы можете оформить кредитную карту только по паспорту, без справок, подавайте заявку онлайн на Банки.ру.
4 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Electron
 от 19,8% до 299 000 0 нет
1 745 заявок
Visa Electron Instant Issue
 24,8% до 29 999 0 нет
333 заявки
Visa Electron
 от 8% до 200 000 0 нет
194 заявки
Visa Electron
 от 19,8% до 299 000 0 нет
22 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты по паспорту в банке «Пойдем!» в городах:

Подробнее

В случае, когда срочно необходимы деньги, кредитная карта по паспорту в банке «Пойдем!» станет отличным решением. Цель её выдачи — предоставить средства потребителю максимально просто, без подготовки пакета документов. Такой шаг направлен на привлечение клиентов, поскольку сегодня в финансовом секторе присутствует огромная конкуренция и организации буквально воюют за каждого человека. Поэтому оформить данный продукт могут граждане РФ, достигшие совершеннолетия.

Очень часто банк даже не требует подтверждения дохода, достаточно лишь иметь положительную историю и в большинстве случаев ваша заявка будет одобрена. Для этого необходимо посетить офис организации или официальный сайт и заполнить анкету. Потребители предпочитают второй способ по следующим причинам:

  • отсутствие очередей;
  • не нужно покидать дом (рабочее место);
  • быстрое рассмотрение онлайн-заявок.

    • Как правило, лимит по данной линии — небольшой, поэтому решение принимается довольно скоро, возможно даже в день подачи заявления.

    Главные преимущества

    Помимо простого оформления, такой «пластик» имеет и другие достоинства, которые мы детально рассмотрим ниже.

    1. Грейс-период. Данная опция подразумевает возможность выплаты долга без процентов в течение установленного срока. В договоре прописан временной промежуток (в календарных днях), до истечения которого вы вправе бесплатно погасить задолженность. Это очень удобно для тех, кто планирует вернуть сумму в скором времени, например, с заработной платы.

    2. Дополнительные функции. Такие привилегии, как cash back и скидки на покупки у фирм-партнеров помогут вам сэкономить ощутимую часть личных средств, необходимо лишь заранее уточнить все условия и названия компаний, сотрудничающих с банком.

    3. Интернет-банкинг. Одновременно с выдачей «пластика», вы получаете доступ к мобильным приложениям. Они предназначены для проведения различных финансовых операций — это может быть оплата услуг, перевод денег между счетами и т. д.

    Таким образом, данный платежный инструмент — оптимальное решение в случае нехватки средств. Главное — подобрать правильную услугу, внимательно изучив все ее параметры. Нелишним будет заранее рассчитать все плановые расходы, чтобы вы знали, какую сумму необходимо указать в заявлении. Специалисты рекомендуют не завышать ее, а стараться составить бюджет максимально экономно, чтобы погашение задолженности не стало для вас непосильной ношей.

    Сайт для поиска предложений

    На Banki.ru вы найдете достоверные сведения о банковских услугах. Здесь собраны актуальные продукты с детальным описанием их условий. Сравнив основные параметры — процентная ставка, обслуживание и др., вы сможете принять верное решение, а раздел акций поможет с выбором самого выгодного варианта. Мы ежедневно проверяем и обновляем ресурс с целью предоставить посетителям точную информацию. Banki.ru — независимый аналитический портал с многолетним опытом успешной работы.