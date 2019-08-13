По статистике, большинство россиян активно пользуются заемными средствами для удовлетворения личных нужд и потребностей. Покупка недвижимости, мебели, авто и туристических путевок — все эти расходы делаются при помощи финансовых организаций. Однако многие взваливают на свои плечи непосильную ношу без проведения каких-либо расчетов, подписывая один договор за другим. Такой подход лишь затягивает человека в пучину, выбраться из которой очень сложно. Но сегодня на рынке существует продукт, способный решить эту проблему — кредитная карта для рефинансирования в Кредит Европа Банке.

Его суть проста — вы получаете сумму, необходимую для погашения всех задолженностей, выплачиваете их, а затем каждый месяц совершаете взносы по новой линии. Такой вариант подходит для следующих случаев;

снизились доходы (например, по причине увольнения);

контракт был подписан с плавающей ставкой, и организация увеличила ее;

вы оформили заемные средства в валюте;

ежемесячные платежи стали слишком большими расходами.

Последняя ситуация — самая распространенная на сегодняшний день. Многие начинают экономить на всем подряд, поскольку денег просто не хватает. Такой подход — неправильное решение проблемы. Рефинансирование же помогает облегчить эту ношу, создав благоприятные условия для обслуживания долга. Если при подаче заявки вы укажете самый длительный срок, то взносы за каждый месяц станут намного меньше — по сути, вы платите за одну заемную линию.

При этом она действует под единым и фиксированным процентом — что очень важно. Еще один плюс — снижение стоимости обслуживания — различные комиссии и сборы практически одинаковы для каждого обязательства, так зачем платить больше, когда можно сэкономить на таких аспектах. Несмотря на то, что большинство потребителей считают их мелочью, в итоге такие дополнительные затраты составляют немаленькую сумму. Не менее важен тот факт, что вы больше не зависите от валютных скачков, как это было несколько лет назад.

Процесс предоставления средств

Получить данную услугу вправе гражданин РФ с постоянным источником дохода, положительной историей и достигший совершеннолетия. Вам следует узнать точный состав пакета документов, в том числе процедуру перевода денег на действующий «пластик» (при наличии). Затем вы подаёте заявление и ожидаете решения. Современные технологии дают возможность заполнить анкету на официальном сайте банка. Такой способ не только удобнее, но и быстрее — как правило, онлайн-заявки рассматривают в тот же день. В случае одобрения с вами свяжется сотрудник организации и сообщит дату готовности.

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