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Курс евро в Кургане

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Кургане на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Кургана.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кургана
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
75,15
Кетовский Коммерческий Банк
75,54
Россельхозбанк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Кетовский Коммерческий Банк 75,15 75,99 15.02.2019 15:27
Россельхозбанк 74,98 75,54 15.02.2019 15:27
СКБ-Банк 74,81 75,79 15.02.2019 15:26
Росгосстрах Банк 74,80 75,80 15.02.2019 15:28
Пойдем! 74,70 75,85 15.02.2019 15:24
Банк Уралсиб 74,32 76,38 15.02.2019 15:25
Банк «ФК Открытие» 74,21 76,22 15.02.2019 15:25
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 15:24
Алеф-Банк 73,70 76,80 15.02.2019 15:27

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