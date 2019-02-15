Курс евро в Курганеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Кургане на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Кургана.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Кургана
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Кетовский Коммерческий Банк
|
75,54
Россельхозбанк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Кетовский Коммерческий Банк
|75,15
|75,99
|15.02.2019 15:27
|Россельхозбанк
|74,98
|75,54
|15.02.2019 15:27
|СКБ-Банк
|74,81
|75,79
|15.02.2019 15:26
|Росгосстрах Банк
|74,80
|75,80
|15.02.2019 15:28
|Пойдем!
|74,70
|75,85
|15.02.2019 15:24
|Банк Уралсиб
|74,32
|76,38
|15.02.2019 15:25
|Банк «ФК Открытие»
|74,21
|76,22
|15.02.2019 15:25
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 15:24
|Алеф-Банк
|73,70
|76,80
|15.02.2019 15:27
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