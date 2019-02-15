Курс евро в Майкопеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Майкопе на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Майкопа.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Майкопа
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,00
ОТП Банк
|
76,75
Промсвязьбанк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 15:38
|Промсвязьбанк
|73,55
|76,75
|15.02.2019 15:43
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