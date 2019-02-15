Курс доллара США в Благовещенскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Благовещенске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Благовещенска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Благовещенска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
Солид Банк
|
66,85
Солид Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Солид Банк
|66,55
|66,85
|15.02.2019 14:04
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|66,40
|67,13
|15.02.2019 13:41
|Дальневосточный Банк
|66,15
|67,50
|15.02.2019 14:07
|Промсвязьбанк
|65,23
|68,23
|15.02.2019 14:07
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 14:07
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