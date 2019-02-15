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Курс доллара США в Благовещенске

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Благовещенске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Благовещенска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Благовещенска
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
Солид Банк
66,85
Солид Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Солид Банк 66,55 66,85 15.02.2019 14:04
Азиатско-Тихоокеанский Банк 66,40 67,13 15.02.2019 13:41
Дальневосточный Банк 66,15 67,50 15.02.2019 14:07
Промсвязьбанк 65,23 68,23 15.02.2019 14:07
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 14:07

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