Капитал (моментальная)
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 0 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 0 €
- бонусная программа
на выбор
- Visa Instant Issue
- Mastercard Unembossed Instant Issue
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay (для Visa)
- другое
- для путешествий
программа лояльности Урожай: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины):
- 1,5 балла за каждые потраченные 100 руб.;
- макс. количество баллов в месяц - 10 000, срок действия баллов - 2 года
комиссия за обслуживание карты не взимается в течение всего срока действия первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифного плана
комиссия за обслуживание карты не взимается в течение всего срока действия первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифного плана
комиссия за обслуживание карты не взимается в течение всего срока действия первой карты к первому открытому счету в рамках данного тарифного плана
0%
0%
1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
1%, мин. 100 руб.
0%
0%
1%, мин. 3 долл. (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
1%, мин. 3 долл.
0%
0%
1%, мин. 2 евро (0% в банкоматах Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Росбанка)
1%, мин. 2 евро
- СМС-информирование - 59 руб. / 1,2 долл. / 1,1 евро в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб. / 1,2 долл. / 1 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- конвертация - по курсу банка
- не требуется
- не требуется
- бесплатные обслуживание карты;
- снятие наличных в банкоматах банков-партнеров без комиссии
- высокая стоимость СМС-информирования;
- требуется первоначальный взнос на рублевый счет;
- проценты на остаток в рублях начисляются один раз в год
- для получения дохода необходимо поддерживать остаток от 30 000 руб. в течение года
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба