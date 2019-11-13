Дебетовая карта Mastercard Gold в Синко-Банке

Mastercard Gold — Синко-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 ₽
Первоначальный взнос: 3000
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 300 руб. (1% в ПВН «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»)
Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ +/- 1 п.п.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию (бесплатно в банкоматах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 15% от суммы превышения
Дата актуализации 13.11.2019 19:03
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 13.11.2019 19:03
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за получение наличных в устройствах «БАНК УРАЛСИБ» и банков-партнёров сети «Атлас»
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты в долларах США и евро;
  • крупная комиссия за запрос баланса в сторонних банкоматах
Дата актуализации 13.11.2019 19:03
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mastercard Gold» в 1 городе России
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Справочная информация
ООО КБ «СИНКО-БАНК»
Адрес
107045, г. Москва, Последний пер., д. 11, стр. 1
ОГРН
1027739563610
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(495) 737-41-40

Дебетовая карта "Mastercard Gold"

Сегодня почти у каждого человека в кошельке имеется пластиковая карточка. Данный инструмент способен здорово упростить повседневные траты. О том, что собой представляет дебетовая карта, как используется и чем отличается от кредиток, рассказано далее.

О чем речь

Дебетовая карта Mastercard Gold Синко-Банка является продуктом, позволяющим расплачиваться в обычных магазинах и в интернете. Ее владельцу не нужно иметь при себе наличные — он просто прикладывает инструмент к терминалу и забирает купленные вещи.

В отличие от кредитной карты на дебетовой лежат личные средства физического лица (зарплата, сумма, перечисленная через банкомат, и т. д.). Кредитка же пополняется деньгами финансовой организации, которые потом придется вернуть, а также внести процент за пользование.

Оформление

Перед тем как заказать карту Mastercard Gold Синко-Банка, следует изучить основные условия по ней:

  • стоимость обслуживания;
  • лимит на снятие и переводы;
  • способы доставки;
  • наличие банкоматов в конкретном населенном пункте;
  • дополнительные опции и сборы.

Варианты оформления:

  • Обращение непосредственно в банковское отделение. При себе заявитель должен иметь паспорт.
  • Создание заявки на официальном портале ФО.
  • Работа с менеджером, сотрудничающим с работодателем гражданина.

На изготовление и доставку пластика уйдет не более двух недель. Конкретный срок зависит от банка. Затем инструмент поступает в отделение компании или доставляется курьером.

Каковы особенности

Какая информация размещена на лицевой стороне:

  • номер (уникальная комбинация знаков);
  • срок действия (как только он истечет, пластик нужно будет заменить);
  • ФИО владельца.

На обороте имеется специальный код, который нельзя сообщать никому. Если им завладеют мошенники, они смогут легко осуществить перевод со счета. Тут же есть поле для подписи.

Использование

Что можно делать, владея карточкой:

  • Снимать денежные средства в банкомате.
  • Пополнять счет наличными или переводом.
  • Оплачивать товары и услуги в онлайн-режиме, через терминалы.

При осуществлении любых операций требуется ввод ПИН-кода (если только не используется PayPass). При оплате интернет-покупок его заменяет код, размещенный на обороте.

Подобрать самую подходящую карточку, а также сразу подать заявку на ее оформление пользователь может на сайте Banki.ru. Именно для этого здесь имеются фильтры для выбора карты Mastercard Gold по условиям, калькулятор кешбэка, отзывы потребителей и экспертов, а также специальный форум, где можно создать собственную тему и обсудить ее с посетителями портала. Такой функционал точно не позволит сделать ошибку, а значит, клиент останется доволен сотрудничеством с банком.

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