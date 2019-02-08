Обслуживание карты Тип карты Visa Infinite Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Google Pay / Samsung Pay Выпуск и обслуживание 20 000 - 50 000 ₽ 20 000 / 50 000 руб. при сроке действия карты 1/3 года единовременно за весь срок действия Выпуск и обслуживание 303 - 757 $ 20 000 / 50 000 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1/3 года единовременно за весь срок действия Выпуск и обслуживание 267 - 668 € 20 000 / 50 000 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1/3 года единовременно за весь срок действия Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб.

0% в банкоматах Группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0% в банкоматах Группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0% в банкоматах Группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

СМС-информирование, консьерж-сервис- бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1,5% от суммы наличных операций;

страхование покупок, расширенная гарантия, медицинская и юридическая поддержки;

экстренные сервисы GCAS (Global Customer Assistance Services) Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис;

пониженная комиссия за получение наличных у банкоматах группы ВТБ Дата актуализации 08.02.2019 14:43 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.