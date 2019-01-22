Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ Выпуск и обслуживание 30 $ 2 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 26 € 2 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета Снятие наличных в ПВН банка 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета - в банкоматах Всероссийского банка развития регионов Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% - в ПВН Всероссийского банка развития регионов Лимиты по операциям снятие наличных в банкомате банка - 300 000 руб. в сутки, в кассе банка - 300 000 руб. в сутки, в ПВН и банкоматах - 1 500 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно Снятие наличных в банкоматах банка 0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета Снятие наличных в ПВН банка 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета - в банкоматах Всероссийского банка развития регионов Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% - в ПВН Всероссийского банка развития регионов Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте в банкомате банка - 300 000 руб. в сутки, в кассе банка - 300 000 руб. в сутки, в ПВН и банкоматах - 1 500 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно Снятие наличных в банкоматах банка 0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета Снятие наличных в ПВН банка 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета - в банкоматах Всероссийского банка развития регионов Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% - в ПВН Всероссийского банка развития регионов Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте в банкомате банка - 300 000 руб. в сутки, в кассе банка - 300 000 руб. в сутки, в ПВН и банкоматах - 1 500 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;

СМС-информирование - бесплатно;

консьерж-служба - бесплатно;

конвертация средств при совершении на территории иностранного государства - 1,6%;

неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;

участвует в дисконтной программе «Комплимент» Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка-партнера Дата актуализации 22.01.2019 14:50 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.