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Дальневосточный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

Visa Gold — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета

Снятие наличных в ПВН банка

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета - в банкоматах Всероссийского банка развития регионов
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% - в ПВН Всероссийского банка развития регионов
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате банка - 300 000 руб. в сутки, в кассе банка - 300 000 руб. в сутки, в ПВН и банкоматах - 1 500 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • консьерж-служба - бесплатно;
  • конвертация средств при совершении на территории иностранного государства - 1,6%;
  • неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
  • участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка-партнера
Дата актуализации
22.01.2019 14:50
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 24 городах России
5 824
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт