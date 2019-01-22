Дальневосточный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
Visa Gold — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 000 ₽
- стоимость обслуживания 30 $
- стоимость обслуживания 26 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Выпуск и обслуживание
30 $
2 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
26 €
2 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета - в банкоматах Всероссийского банка развития регионов
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% - в ПВН Всероссийского банка развития регионов
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате банка - 300 000 руб. в сутки, в кассе банка - 300 000 руб. в сутки, в ПВН и банкоматах - 1 500 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета - в банкоматах Всероссийского банка развития регионов
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% - в ПВН Всероссийского банка развития регионов
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте в банкомате банка - 300 000 руб. в сутки, в кассе банка - 300 000 руб. в сутки, в ПВН и банкоматах - 1 500 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0%, 1% - в валюте отличной от валюты счета - в банкоматах Всероссийского банка развития регионов
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 1%; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% - в ПВН Всероссийского банка развития регионов
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте в банкомате банка - 300 000 руб. в сутки, в кассе банка - 300 000 руб. в сутки, в ПВН и банкоматах - 1 500 000 руб. в месяц; установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- консьерж-служба - бесплатно;
- конвертация средств при совершении на территории иностранного государства - 1,6%;
- неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
- участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка-партнера
Дата актуализации
22.01.2019 14:50
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 24 городах России
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт