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Уральский Банк Реконструкции и Развития, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Базовый Unembossed

Visa Classic — Уральский Банк Реконструкции и Развития
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 450 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Unembossed
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможность привязки к Google Pay/ Samsung Pay/ Apple Pay
Выпуск и обслуживание
450 ₽

единовременная плата за весь срок действия карты (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% ( при снятии до 20 000 руб. в некоторых кассах банка взимается комиссия 50 руб.)

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1% от суммы, мин. 120 руб.
  • 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% ( при снятии до 20 000 руб. в некоторых кассах взимается комиссия 50 руб.) в ПВН ВУЗ-банка
  • 1% от суммы, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц; при сумме снятия от 100 000 000 руб. в кассах сторонних банков взимается 10%, от 200 000 000 руб. - 20%
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • смена ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах банков-партнеров
Дата актуализации
07.02.2019 13:09
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Базовый Unembossed» в 95 городах России
25 033
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 32
Банкоматы 181
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