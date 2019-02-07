Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности индивидуальный дизайн

технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 490 ₽ Выпуск и обслуживание 8 $ Выпуск и обслуживание 8 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 300 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 600 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в сутки, до 1 000 000 руб. в месяц, не более пяти операций в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 10 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. (эквивалент) в сутки, до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, не более пяти операций в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 10 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. (эквивалент) в сутки, до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, не более пяти операций в сутки Дополнительная информация конвертация - по курсу банка, комиссия за трансграничные операции - 1% от суммы;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент);

СМС-информирование - 60 руб., 1 долл./евро в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания Минусы высокая комиссия за выдачу наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков Дата актуализации 07.02.2019 14:13 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.