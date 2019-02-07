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Металлинвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

С индивидуальным дизайном

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 490 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
490 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 600 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в сутки, до 1 000 000 руб. в месяц, не более пяти операций в сутки
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка, комиссия за трансграничные операции - 1% от суммы;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент);
  • СМС-информирование - 60 руб., 1 долл./евро в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания
Минусы
  • высокая комиссия за выдачу наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
Дата актуализации
07.02.2019 14:13
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «С индивидуальным дизайном» в 29 городах России
681
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
Сайт
www.metallinvestbank.ru
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Телефоны
8 800 250-97-97 — единая справочная служба