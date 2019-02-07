Металлинвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
С индивидуальным дизайном
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 490 ₽
- стоимость обслуживания 8 $
- стоимость обслуживания 8 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
490 ₽
Выпуск и обслуживание
8 $
Выпуск и обслуживание
8 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 600 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в сутки, до 1 000 000 руб. в месяц, не более пяти операций в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 10 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. (эквивалент) в сутки, до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, не более пяти операций в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 10 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. (эквивалент) в сутки, до 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц, не более пяти операций в сутки
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка, комиссия за трансграничные операции - 1% от суммы;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент);
- СМС-информирование - 60 руб., 1 долл./евро в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания
Минусы
- высокая комиссия за выдачу наличных в банкоматах и ПВН сторонних банков
Дата актуализации
07.02.2019 14:13
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «С индивидуальным дизайном» в 29 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
- Сайт
- www.metallinvestbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-97-97 — единая справочная служба