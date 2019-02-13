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системы Мир

Мир Классическая

Мир — Таврический
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 200 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Выпуск и обслуживание
200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц
  • 1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 72% годовых;
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • бесплатное снятие до 10 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
13.02.2019 11:51
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 5 городах России
594
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
Сайт
www.tavrich.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 775-57-12