Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Выпуск и обслуживание 200 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц

1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;

плата за неразрешенный овердрафт - 72% годовых;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

бесплатное снятие до 10 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 13.02.2019 11:51 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.