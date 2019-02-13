Таврический, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Мир Классическая
Мир — Таврический
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 200 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Выпуск и обслуживание
200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб.;
- плата за неразрешенный овердрафт - 72% годовых;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- бесплатное снятие до 10 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
13.02.2019 11:51
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 5 городах России
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
- Сайт
- www.tavrich.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 775-57-12