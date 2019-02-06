Саратов, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Детская
Мир «Классика» — Саратов
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 400 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- технология MirAccept
Выпуск и обслуживание
400 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предусмотрена
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц (до 200 000 руб. бесплатно, свыше 200 000 руб. - 5%)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков-партнеров и сторонних банков - 20 руб.;
- технический овердрафт - 36,5 % годовых, мин. 2 руб. в день
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
- высокая стоимость обслуживания;
- отсутствие собственных банкоматов банка
Особые ограничения
- карта предназначена для клиентов от 14 до 18 лет ;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
06.02.2019 17:08
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Детская» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
- Адрес
- 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
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(8452) 56-04-42