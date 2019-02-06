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Саратов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Детская

Мир «Классика» — Саратов
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 400 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • технология MirAccept
Выпуск и обслуживание
400 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предусмотрена

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц (до 200 000 руб. бесплатно, свыше 200 000 руб. - 5%)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков-партнеров и сторонних банков - 20 руб.;
  • технический овердрафт - 36,5 % годовых, мин. 2 руб. в день
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания;
  • отсутствие собственных банкоматов банка
Особые ограничения
  • карта предназначена для клиентов от 14 до 18 лет ;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
06.02.2019 17:08
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Детская» в 1 городе России
153
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
Адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(8452) 56-04-42