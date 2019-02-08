Еврофинанс Моснарбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Социальная
Мир Классическая — Еврофинанс Моснарбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,65% - на территории РФ
- 1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,65% - на территории РФ
- 1,3%, мин. 150 руб. - вне территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в день
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних банках на территории РФ
Особые ограничения
- карта предназначена для получения средств из бюджета РФ
Дата актуализации
08.02.2019 12:39
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Еврофинанс Моснарбанк»
- Адрес
- 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
- Сайт
- www.evrofinance.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-86-00 — единая справочная служба