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Дальневосточный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Семейная команда Классическая

Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 99 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • технология Мир Accept
Бонусы
  • заправки

начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов:

  • 2 балла за каждые потраченные 200 руб. в торгово-сервисных предприятиях на АЗС/ АЗК ПАО НК "Роснефть";
  • 1 балл за каждые потраченные 200 руб. в других магазинах;

максимальная сумма начисления баллов - 5 000 в месяц

Выпуск и обслуживание
99 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%, 1% - сверх лимита на снятие наличных денежных средств по карте в день, но не более предельного лимита в месяц; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - первые пять операций в течение месяца, далее 1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%

Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в сутки,500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;
  • СМС-информирование - 40 руб.;
  • неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
  • участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • наличие бонусной программы;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • пять операций снятия в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;
Дата актуализации
22.01.2019 14:43
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейная команда Классическая» в 24 городах России
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт