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Семейная команда Классическая
Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 99 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- технология Мир Accept
Бонусы
- заправки
начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов:
- 2 балла за каждые потраченные 200 руб. в торгово-сервисных предприятиях на АЗС/ АЗК ПАО НК "Роснефть";
- 1 балл за каждые потраченные 200 руб. в других магазинах;
максимальная сумма начисления баллов - 5 000 в месяц
Выпуск и обслуживание
99 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%, 1% - сверх лимита на снятие наличных денежных средств по карте в день, но не более предельного лимита в месяц; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - первые пять операций в течение месяца, далее 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в сутки,500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;
- СМС-информирование - 40 руб.;
- неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
- участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- наличие бонусной программы;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- пять операций снятия в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;
Дата актуализации
22.01.2019 14:43
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейная команда Классическая» в 24 городах России
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт