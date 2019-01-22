Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип технология Мир Accept Бонусы заправки начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов: 2 балла за каждые потраченные 200 руб. в торгово-сервисных предприятиях на АЗС/ АЗК ПАО НК "Роснефть";

1 балл за каждые потраченные 200 руб. в других магазинах; максимальная сумма начисления баллов - 5 000 в месяц Выпуск и обслуживание 99 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0%, 1% - сверх лимита на снятие наличных денежных средств по карте в день, но не более предельного лимита в месяц; 1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - первые пять операций в течение месяца, далее 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1% Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 руб. в сутки,500 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;

СМС-информирование - 40 руб.;

неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;

участвует в дисконтной программе «Комплимент» Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

наличие бонусной программы;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

пять операций снятия в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков; Дата актуализации 22.01.2019 14:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.