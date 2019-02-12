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Ставропольпромстройбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Премиальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
при наличии среднедневного остатка на счете карты в течение месяца от 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽

99 руб. в месяц; при поддержании в течение месяца среднедневного остатка от 100 000 руб. плата не взимается

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 5 снятий в месяц бесплатно, далее -1%, мин. 30 руб. - на территории РФ
  • 1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ
  • 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 5 снятий в месяц бесплатно, далее -1,2%, мин. 300 руб.
  • 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 25 000 долл. (эквивалент) в месяц
Дополнительная информация
  • предоставление скидок по программе привилегий "Мир друзей";
  • расходование средств сверх остатков - 50% годовых для карт в рублях, 30% годовых - для валюты;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+5% от суммы операции;
  • СМС-информирование - 50 руб. с 4-го месяца;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка (кроме банковской группы "Открытие") - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования банка об остатке;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • 5 бесплатных операций по снятию наличных в банкоматах и кассах сторонних банков;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банковской группы "Открытие"
Дата актуализации
12.02.2019 09:27
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 18 городах России
136
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
Сайт
www.psbst.ru
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Телефоны
(8652) 30-60-30