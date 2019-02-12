Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты к Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay Начисление процентов на остаток средств на счете при наличии среднедневного остатка на счете карты в течение месяца от 100 000 руб. 5% Начисление процентов на остаток средств на счете при наличии среднедневного остатка на счете карты в течение месяца от 100 000 руб. (эквивалент) 0,25% Начисление процентов на остаток средств на счете при наличии среднедневного остатка на счете карты в течение месяца от 100 000 руб. (эквивалент) 0,01% Выпуск и обслуживание 0 - 1 188 ₽ 99 руб. в месяц; при поддержании в течение месяца среднедневного остатка от 100 000 руб. плата не взимается Выпуск и обслуживание 0 - 18 $ 99 руб. (эквивалент) в месяц; при поддержании в течение месяца среднедневного остатка от 100 000 руб. плата не взимается Выпуск и обслуживание 0 - 16 € 99 руб. (эквивалент) в месяц; при поддержании в течение месяца среднедневного остатка от 100 000 руб. плата не взимается Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 5 снятий в месяц бесплатно, далее -1%, мин. 30 руб. - на территории РФ

1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ

0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 5 снятий в месяц бесплатно, далее -1,2%, мин. 300 руб.

1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 25 000 долл. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 5 снятий бесплатно, далее -1%, мин. 30 руб. - на территории РФ

1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ

0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 5 снятий бесплатно, далее -1,2%, мин. 300 руб.

1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных: 25 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 5 снятий бесплатно, далее -1%, мин. 30 руб. - на территории РФ

1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ

0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 5 снятий бесплатно, далее -1,2%, мин. 300 руб.

1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 25 000 долл. (эквивалент) в месяц Дополнительная информация предоставление скидок по программе привилегий "Мир друзей";

расходование средств сверх остатков - 50% годовых для карт в рублях, 30% годовых - для валюты;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+5% от суммы операции;

СМС-информирование - 50 руб. с 4-го месяца;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка (кроме банковской группы "Открытие") - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования банка об остатке;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

5 бесплатных операций по снятию наличных в банкоматах и кассах сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банковской группы "Открытие" Дата актуализации 12.02.2019 09:27 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.