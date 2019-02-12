Ставропольпромстройбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Премиальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 18 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 16 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
при наличии среднедневного остатка на счете карты в течение месяца от 100 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,25%
при наличии среднедневного остатка на счете карты в течение месяца от 100 000 руб. (эквивалент)
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
при наличии среднедневного остатка на счете карты в течение месяца от 100 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽
99 руб. в месяц; при поддержании в течение месяца среднедневного остатка от 100 000 руб. плата не взимается
Выпуск и обслуживание
0 - 18 $
99 руб. (эквивалент) в месяц; при поддержании в течение месяца среднедневного остатка от 100 000 руб. плата не взимается
Выпуск и обслуживание
0 - 16 €
99 руб. (эквивалент) в месяц; при поддержании в течение месяца среднедневного остатка от 100 000 руб. плата не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 5 снятий в месяц бесплатно, далее -1%, мин. 30 руб. - на территории РФ
- 1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ
- 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 5 снятий в месяц бесплатно, далее -1,2%, мин. 300 руб.
- 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 25 000 долл. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 5 снятий бесплатно, далее -1%, мин. 30 руб. - на территории РФ
- 1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ
- 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 5 снятий бесплатно, далее -1,2%, мин. 300 руб.
- 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 25 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 5 снятий бесплатно, далее -1%, мин. 30 руб. - на территории РФ
- 1,2%, мин. 300 руб. - вне территории РФ
- 0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 5 снятий бесплатно, далее -1,2%, мин. 300 руб.
- 1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие"
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 25 000 долл. (эквивалент) в месяц
Дополнительная информация
- предоставление скидок по программе привилегий "Мир друзей";
- расходование средств сверх остатков - 50% годовых для карт в рублях, 30% годовых - для валюты;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+5% от суммы операции;
- СМС-информирование - 50 руб. с 4-го месяца;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка (кроме банковской группы "Открытие") - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования банка об остатке;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- 5 бесплатных операций по снятию наличных в банкоматах и кассах сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банковской группы "Открытие"
Дата актуализации
12.02.2019 09:27
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 18 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
- Адрес
- 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
- Сайт
- www.psbst.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ставрополь
- Телефоны
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(8652) 30-60-30