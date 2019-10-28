Дебетовая карта Голд в Россита-Банке
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 4 200 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
4 200 ₽
Первоначальный взнос: 4 200 рублей
Снятие наличных в банкоматах банка

не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка

не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - в банке "Уралсиб"
  • 1,5% мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - в банке "Уралсиб"
  • 1,5% мин. 150 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: не более 10 000 долл. (эквивалент) в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • технический овердрафт - 15 % от суммы погашаемых средств
Дата актуализации 28.10.2019 11:11
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 28.10.2019 11:11
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН в банке "Уралсиб"
Минусы
  • отсутствие собственных банкоматов банка
  • высокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации 28.10.2019 11:11
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Голд» в 1 городе России
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Справочная информация
МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО
Адрес
125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 22
ОГРН
1027739254036
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