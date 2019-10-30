Дебетовая карта Карта Хозяина в Россельхозбанке

Mastercard Standard «карта Хозяина» — Россельхозбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 800 ₽
  • cash back до 10%
  • бонусная программа
  • Mastercard Standard «карта Хозяина» — Россельхозбанк
  • Mastercard Standard «Моментальная» — Россельхозбанк
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Instant Issue
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип

возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Cash Back
от 1 до 10%
  • 1% за любые покупки; макс. 5 000 руб. в месяц

при подключении дополнительной опции «CashBack»:

  • 1% за любые покупки, кроме категорий по которым начисляется 5% и 10%;
  • 5% от суммы операции оплаты товаров и услуг в категориях: "Театр и кино", "Рестораны", "Такси", "Косметика и парфюмерия", "Игрушки", "АЗС";
  • 10% от суммы операции оплаты товаров и услуг в категориях: "On-line игры", "Книги", "Телекоммуникации", "Музыка и фильмы", "Зоомагазин", "Аптека";

макс. 5 000 руб., если сумма возврата считается как: «Повышенный CashBack» + «Супер CashBack» + «Базовый CashBack», то при этом сумма возврата, рассчитанная в категориях «Повышенный CashBack» + «Супер CashBack» учитывается в размере не более 2 000 руб.
Бонусы
  • для путешествий
  • другое

программа лояльности Урожай (подключается как доп.опция): начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины), авиа и ж/д билетов на все направления, аренды авто и гостиниц, а также любые товары интернет-гипермаркета Ozon.ru:

  • 5 бонусных баллов за каждые потраченные 100 руб. по операциям в категориях "Театр и кино", "Рестораны", "Такси", "Косметика и парфюмерия", "Игрушки", "АЗС";
  • 10 бонусных баллов за каждые потраченные 100 рублей по операциям в категориях "On-line игры", "Книги", "Телекоммуникации", "Музыка и фильмы", "Зоомагазин", "Аптека";
  • 2 бонусных балла за прочие покупки и услуги

макс. 5 000 баллов; если общая сумма баллов «Урожай» считается как: «Базовый Урожай» + «Повышенный Урожай» + «Супер Урожай», то при этом сумма баллов, рассчитанная в категориях «Повышенный Урожай» + «Супер Урожай» учитывается в размере не более 3 000 баллов, а сумма баллов, рассчитанная в категории «Базовый Урожай» учитывается в полном объеме
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 800 ₽

99 руб. - за выпуск карты

по 150 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - про подключении опции "Наличные";
  • 0% - в банкоматах Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк;
  • 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. (75 000 руб. по моментальной) в сутки по карте; 500 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц по счету
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 45 руб./1,2 долл./1 евро за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб./1,2 долл./1,1 евро в месяц;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за сверхлимитную задолженность - 40% годовых
Дата актуализации 30.10.2019 18:01
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 30.10.2019 18:01
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • подключение cash back, бонусной программы или бесплатное снятие наличных на выбор;
Дата актуализации 30.10.2019 18:01
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта Хозяина» в 1130 городах России
23
Вернуться в поиск

Предложения месяца

Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовых
Посмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
Посмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%
Посмотреть
Справочная информация
АО «Россельхозбанк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 52
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

Дебетовая карта "Карта Хозяина"


Дебетовые карты сегодня — самые распространенные платежные инструменты в РФ. На втором месте находятся кредитки, которыми жители государства тоже пользуются довольно часто. Прежде чем приступить к оформлению пластика, стоит понять все тонкие моменты, относящиеся к этому продукту, а также то, как им пользоваться и как правильно выбирать.

Что это

Дебетовая карточка — пластик, наделенный конкретной информацией, реквизитами, при помощи которых данный инструмент привязывается к счету, открытому в банке. На ДК можно копить собственные деньги, а потом делать разные переводы, оплачивать покупки и услуги в магазинах.

Карта Карта Хозяина Россельхозбанка значительно упрощает все процессы, так как осуществляются они автоматически. Система при этом работает очень быстро. Владельцу такого пластика больше не нужно повсюду носить с собой наличные.

Получение карточки

Чтобы оформить ДК, сначала следует подобрать банк-эмитент, предоставляющий именно те услуги, которые отвечают требованиям соискателя.

Некоторые делают выбор, отталкиваясь от близости банкоматов конкретной ФО к дому. Так происходит из-за периодического возникновения необходимости снять наличные (если в каком-то месте карту к оплате не принимают).

После того как потенциальный клиент выбрал карту Карта Хозяина по условиям, характеристикам и собственным целям, остается обратиться в финансовую организацию с соответствующей заявкой. Для этого понадобится паспорт или другой документ, позволяющий идентифицировать личность заявителя.

Особенности использования

Как только Карта Хозяина карта Россельхозбанка оказалась у потребителя, он получает возможность оплачивать ею покупки почти в любых магазинах, супермаркетах, ТЦ и прочих точках, где имеются соответствующие терминалы.

Деньги с собой носить не нужно — они все хранятся на счете в ФО и всегда доступны к использованию. Самый же главный фактор — абсолютная безопасность. Наличные можно потерять вместе с кошельком, а с утерянного пластика средства никуда не денутся, ведь владелец сразу заблокирует его. После осуществляется перевыпуск — простая процедура, для прохождения которой понадобится только запрос потребителя и его паспорт.

ДК позволяет с легкостью делать покупки в онлайн-магазинах. Для этого покупатель заходит на нужный сайт, выбирает товары, кидает их в корзину, указывает платежные реквизиты и проводит оплату. Все это отнимет у пользователя несколько минут.

Банковская система постоянно развивается, предлагаемые ею продукты эволюционируют, становятся все более удобными и выгодными для обеих сторон. Соискателю нужно лишь не запутаться в многообразии вариантов и понять, какое предложение будет самым подходящим и удачным. С этим поможет сервис Banki.ru и действующие здесь инструменты, существенно упрощающие процесс поиска идеального продукта. Посетитель, принявший окончательное решение, сразу может перейти к заполнению анкеты.

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор вкладов
Калькулятор кредитов
Калькулятор автокредитов
Калькулятор Cash Back
Калькулятор ипотеки
Калькулятор ВЗР
Рассчитать ОСАГО
Рассчитать КАСКО

Вклады и инвестиции

Вклады в Сбербанке
В Почта банке
В рублях
С высоким процентом
Акции российских компаний
Акции иностранных компаний
Акции ETF
Акции Газпрома онлайн

Кредиты и займы

Кредиты в Сбербанке
С онлайн заявкой
Наличными
Для пенсионеров
Займ онлайн на карту
Срочный займ на карту
Займ без отказа
Беспроцентный займ

Еще

Личный кабинет агента
Курсы ЦБ
Банки России
Книга памяти
Банки на карте
Отзывы о банках
Отзывы о страховых компаниях