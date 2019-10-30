Дебетовая карта Карта Хозяина в Россельхозбанке
- стоимость обслуживания от 0 до 1 800 ₽
- cash back до 10%
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 18 $
- cash back до 10%
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 16 €
- cash back до 10%
- бонусная программа
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Тип карты
на выбор
|
|Технологические особенности
|
возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
|Cash Back
|
от 1 до 10%
при подключении дополнительной опции «CashBack»:
макс. 5 000 руб., если сумма возврата считается как: «Повышенный CashBack» + «Супер CashBack» + «Базовый CashBack», то при этом сумма возврата, рассчитанная в категориях «Повышенный CashBack» + «Супер CashBack» учитывается в размере не более 2 000 руб.
|Бонусы
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программа лояльности Урожай (подключается как доп.опция): начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на оплату полной или частичной стоимости товаров из каталога (бонусной витрины), авиа и ж/д билетов на все направления, аренды авто и гостиниц, а также любые товары интернет-гипермаркета Ozon.ru:
макс. 5 000 баллов; если общая сумма баллов «Урожай» считается как: «Базовый Урожай» + «Повышенный Урожай» + «Супер Урожай», то при этом сумма баллов, рассчитанная в категориях «Повышенный Урожай» + «Супер Урожай» учитывается в размере не более 3 000 баллов, а сумма баллов, рассчитанная в категории «Базовый Урожай» учитывается в полном объеме
|Выпуск и годовое обслуживание
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0 - 1 800 ₽
99 руб. - за выпуск карты
по 150 руб. в месяц за обслуживание, плата не взимается при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц
|Выпуск и годовое обслуживание
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0 - 18 $
1,5 долл. - за выпуск карты
по 2,3 долл. в месяц за обслуживание, плата не взимается при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц
|Выпуск и годовое обслуживание
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0 - 16 €
1,3 евро - за выпуск карты
по 2 евро в месяц за обслуживание, плата не взимается при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
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0%
|Снятие наличных в ПВН банка
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0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
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|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 100 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 150 000 руб. (75 000 руб. по моментальной) в сутки по карте; 500 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц по счету
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
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1%, мин. 3 долл.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 150 000 руб. (75 000 руб. по моментальной) в сутки по карте; 7 200 долл. в сутки, 28 500 долл. в месяц по счету
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1%, мин. 2 евро
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 150 000 руб. (75 000 руб. по моментальной) в сутки по карте; 6 250 евро в сутки, 25 000 евро в месяц по счету
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|30.10.2019 18:01
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|30.10.2019 18:01
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|30.10.2019 18:01
Предложения месяца
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба
Дебетовая карта "Карта Хозяина"
Дебетовые карты сегодня — самые распространенные платежные инструменты в РФ. На втором месте находятся кредитки, которыми жители государства тоже пользуются довольно часто. Прежде чем приступить к оформлению пластика, стоит понять все тонкие моменты, относящиеся к этому продукту, а также то, как им пользоваться и как правильно выбирать.
Что это
Дебетовая карточка — пластик, наделенный конкретной информацией, реквизитами, при помощи которых данный инструмент привязывается к счету, открытому в банке. На ДК можно копить собственные деньги, а потом делать разные переводы, оплачивать покупки и услуги в магазинах.
Карта Карта Хозяина Россельхозбанка значительно упрощает все процессы, так как осуществляются они автоматически. Система при этом работает очень быстро. Владельцу такого пластика больше не нужно повсюду носить с собой наличные.
Получение карточки
Чтобы оформить ДК, сначала следует подобрать банк-эмитент, предоставляющий именно те услуги, которые отвечают требованиям соискателя.
Некоторые делают выбор, отталкиваясь от близости банкоматов конкретной ФО к дому. Так происходит из-за периодического возникновения необходимости снять наличные (если в каком-то месте карту к оплате не принимают).
После того как потенциальный клиент выбрал карту Карта Хозяина по условиям, характеристикам и собственным целям, остается обратиться в финансовую организацию с соответствующей заявкой. Для этого понадобится паспорт или другой документ, позволяющий идентифицировать личность заявителя.
Особенности использования
Как только Карта Хозяина карта Россельхозбанка оказалась у потребителя, он получает возможность оплачивать ею покупки почти в любых магазинах, супермаркетах, ТЦ и прочих точках, где имеются соответствующие терминалы.
Деньги с собой носить не нужно — они все хранятся на счете в ФО и всегда доступны к использованию. Самый же главный фактор — абсолютная безопасность. Наличные можно потерять вместе с кошельком, а с утерянного пластика средства никуда не денутся, ведь владелец сразу заблокирует его. После осуществляется перевыпуск — простая процедура, для прохождения которой понадобится только запрос потребителя и его паспорт.
ДК позволяет с легкостью делать покупки в онлайн-магазинах. Для этого покупатель заходит на нужный сайт, выбирает товары, кидает их в корзину, указывает платежные реквизиты и проводит оплату. Все это отнимет у пользователя несколько минут.
Банковская система постоянно развивается, предлагаемые ею продукты эволюционируют, становятся все более удобными и выгодными для обеих сторон. Соискателю нужно лишь не запутаться в многообразии вариантов и понять, какое предложение будет самым подходящим и удачным. С этим поможет сервис Banki.ru и действующие здесь инструменты, существенно упрощающие процесс поиска идеального продукта. Посетитель, принявший окончательное решение, сразу может перейти к заполнению анкеты.