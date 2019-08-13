Чтобы получить дебетовую карту в Фора-Банке с доставкой курьером, достаточно заполнить небольшую анкету на его сайте. Конечно, если предусмотрен такой способ получения, поскольку не все финансовые организации уже внедрили такой формат. А вот по поводу самого продукта целесообразно подумать серьезно, сравнив условия по разным и выбрав тот, который соответствует вашему образу и уровню жизни.

Обслуживание

Стоимость списывается помесячно в пределах нескольких сотен (по премиум-классу и тысяч) рублей. Если указан диапазон от 0, значит, за него можно не платить, если соблюдать определенные условия, например:

поддерживать ежедневный остаток выше некоторого значения;

обеспечивать расходование со счета за месяц более какого-то уровня;

организовать регулярные поступления средств (например, зарплаты);

держать в этом же банке депозит или, наоборот, взять заемные средства.

Начисление процентов

Многие продукты предоставляют возможность заработать, храня там деньги. Правда, здесь тоже бывают требования по оборотам или остаткам. И не надо хранить там все свободные средства — они не защищены АСВ.

Безналичные наличные

Пластиковые прямоугольники в портмоне были созданы, чтобы заменить привычные купюры и монеты. Но без них тоже не обойтись. Возьмут ли с вас плату за получение денег в банкоматах и сколько именно, выяснять надо заранее. И про ограничения по сумме в день и месяц. И еще — если вы планируете проводить операции через Интернет-банк и мобильное приложение, ознакомьтесь с тарифами перед заказом.

Возврат средств и бонусы

Предложения для автомобилистов, путешественников, сторонников здорового образа жизни и защитников природы, постоянных клиентов определенных торговых сетей или интернет-площадок и еще много разных. Здесь по каким-то категориям идет повышенный кэшбэк, там полученные баллы используются до определенной даты и только у партеров по программе. Проще всего посмотреть весь список, отбросить неподходящие, а из оставшихся выбирать. Конечно, самый удобный случай, когда начисляют реальные рубли и приплюсовывают их к балансу, но тогда размер начислений может быть меньше, чем когда правила сформулированы более витиевато. Выбор за вами.

Другие параметры

Просто перечислим: платежная система и класс, технологические особенности, возможность подключения дополнительных опций, выбор дизайна пластика. Кстати, курьерская доставка тоже в этом списке. Они могут быть приятными дополнениями, а могут приобретать решающее значение (например, при путешествиях в еврозону выгоднее пользоваться MasterCard, а премиальные уровни предоставляют доступ к консьерж-сервису и юридической поддержке за границей).

Сделать свой выбор

Перечень актуальных предложений быстрее всего получить на специальном онлайн-сервисе, например, на Banki.ru. Выдают его в виде таблицы. Есть сортировка, уточнения по каким-то значениям (оцените, сможете ли вы тратить или держать на счете столько денег) и полные описания вариантов, а еще результаты экспертизы портала — специалисты выделили плюсы, минусы и особенности. Приняли решение? Система перенаправит вас на сайт банка для оформления заявки.