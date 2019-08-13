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Дебетовые карты с курьерской доставкой

Банк: Фора-Банк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
до 5% 0 - 1 188 до 5% нет
4 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Чтобы получить дебетовую карту в Фора-Банке с доставкой курьером, достаточно заполнить небольшую анкету на его сайте. Конечно, если предусмотрен такой способ получения, поскольку не все финансовые организации уже внедрили такой формат. А вот по поводу самого продукта целесообразно подумать серьезно, сравнив условия по разным и выбрав тот, который соответствует вашему образу и уровню жизни.

Обслуживание

Стоимость списывается помесячно в пределах нескольких сотен (по премиум-классу и тысяч) рублей. Если указан диапазон от 0, значит, за него можно не платить, если соблюдать определенные условия, например:

  • поддерживать ежедневный остаток выше некоторого значения;
  • обеспечивать расходование со счета за месяц более какого-то уровня;
  • организовать регулярные поступления средств (например, зарплаты);
  • держать в этом же банке депозит или, наоборот, взять заемные средства.

    • Начисление процентов

    Многие продукты предоставляют возможность заработать, храня там деньги. Правда, здесь тоже бывают требования по оборотам или остаткам. И не надо хранить там все свободные средства — они не защищены АСВ.

    Безналичные наличные

    Пластиковые прямоугольники в портмоне были созданы, чтобы заменить привычные купюры и монеты. Но без них тоже не обойтись. Возьмут ли с вас плату за получение денег в банкоматах и сколько именно, выяснять надо заранее. И про ограничения по сумме в день и месяц. И еще — если вы планируете проводить операции через Интернет-банк и мобильное приложение, ознакомьтесь с тарифами перед заказом.

    Возврат средств и бонусы

    Предложения для автомобилистов, путешественников, сторонников здорового образа жизни и защитников природы, постоянных клиентов определенных торговых сетей или интернет-площадок и еще много разных. Здесь по каким-то категориям идет повышенный кэшбэк, там полученные баллы используются до определенной даты и только у партеров по программе. Проще всего посмотреть весь список, отбросить неподходящие, а из оставшихся выбирать. Конечно, самый удобный случай, когда начисляют реальные рубли и приплюсовывают их к балансу, но тогда размер начислений может быть меньше, чем когда правила сформулированы более витиевато. Выбор за вами.

    Другие параметры

    Просто перечислим: платежная система и класс, технологические особенности, возможность подключения дополнительных опций, выбор дизайна пластика. Кстати, курьерская доставка тоже в этом списке. Они могут быть приятными дополнениями, а могут приобретать решающее значение (например, при путешествиях в еврозону выгоднее пользоваться MasterCard, а премиальные уровни предоставляют доступ к консьерж-сервису и юридической поддержке за границей).

    Сделать свой выбор

    Перечень актуальных предложений быстрее всего получить на специальном онлайн-сервисе, например, на Banki.ru. Выдают его в виде таблицы. Есть сортировка, уточнения по каким-то значениям (оцените, сможете ли вы тратить или держать на счете столько денег) и полные описания вариантов, а еще результаты экспертизы портала — специалисты выделили плюсы, минусы и особенности. Приняли решение? Система перенаправит вас на сайт банка для оформления заявки.

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