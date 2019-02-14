ежемесячно
на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма
1 000 рублей, 100 долларов/евро
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
по вкладам в рублях сроком свыше года - по ставке 1,5% годовых
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.02.2019 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.