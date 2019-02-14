Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей, 100 долларов/евро Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования по вкладам в рублях сроком свыше года - по ставке 1,5% годовых Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 01.02.2019 13:44

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.