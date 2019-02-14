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Пенсионный - 367

Акибанк,

Акибанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
7 036
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 ₽ 6,5
от 50 000 ₽ 6,75
от 100 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 50 000 рублей

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
31.01.2019 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный - 367» в 8 городах России
11 735
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 17
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Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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Максимум (со страхованием) 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
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Максимум (без страхования) 7 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсия 7 100 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,65 1 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный - cтандарт 6,56 100 000 ₽ Посмотреть
С частичным изъятием! 6,25 1 000 000 ₽ Посмотреть
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С частичным изъятием+ 0,85 10 000 $ Посмотреть
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