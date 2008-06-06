на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки, сумме комиссии за снижение ставки и размере надбавки к ставке за отказ от добровольных видов страхования

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.