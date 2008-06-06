Ипотека на загородный дом
Примсоцбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- банк "ДельтаКредит"
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - от 18 лет;
- возможность использовать средства материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- допускается привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
- возможно получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход
Особые ограничения
на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки, сумме комиссии за снижение ставки и размере надбавки к ставке за отказ от добровольных видов страхования