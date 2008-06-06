Гараж или машиноместо
Примсоцбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- гараж / машиноместо
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно получение кредита без документов, подтверждающих доход;
- возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- невысокая процентная ставка
Особые ограничения
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки, стоимости комиссии за снижение ставки и размере надбавки за отказ от добровольных видов страхования