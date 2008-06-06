Квартиры в новостройках
Примсоцбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- апартаменты
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
3
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- допускается учет средств материнского (семейного) капитала и других субсидий в качестве первоначального взноса (кроме апартаментов);
- скидки от ставки для многодетных семей;
- возможно получение кредита без документов, подтверждающих доход (при первоначальном взносе от 50%
Особые ограничения
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки, сумме комиссии за снижение ставки и размере надбавки к ставке за отказ от добровольных видов страхования