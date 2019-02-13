На ваши вопросы отвечают эксперты АО "Россельхозбанк"

В целях улучшения качества обслуживания клиентов и предоставления продуктов и услуг в АО "Россельхозбанк" направьте нам ваше обращение через горячую линию.

В обращении укажите подробную информацию:

— номер или адрес офиса банка, дату и время визита, Ф. И. О. сотрудника, задействованного в вашем обслуживании;

— дату и время звонка, номер телефона, с которого был осуществлен звонок (при обращении в контакт-центр банка).

Для получения консультации по продуктам и услугам банка вы можете обратиться к специалисту банка в контакт-центр по телефону 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный).

Раздел модерируется представителями банка.

Вопросы, не относящиеся к АО "Россельхозбанк", будут удаляться.