На ваши вопросы отвечают эксперты АО "Россельхозбанк"

|Вопрос:
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08.02.2019 в 00:22:56 и 00.30:51 я подал 2 заявки на открытие 2 вкладов в личном интернет кабинете Россельхозбанка. 1500 и 8580 долларов США. Заявку подтвердили 12.02.2019 в 07:55, т. е. через 4 суток и 7,5 часов. Требую объяснить почему так долго. Требую компенсацию 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
|Вопрос:
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Здравствуйте. Почему курс продажи валюты в городах Калужской области разный и отличается почти на рубль?
|Вопрос:
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День добрый, получил неименную дебетовую карту платежной системы JCB. Попытка расплатиться в интернет-магазине была безуспешной. При звонке в службу поддержки банка сказали, что карта не поддерживает технологию 3ds. В том числе именная тоже. И что запрос от продавца не поступал. Продавец в свою очередь сказал, что код ошибки 2015. Карты данной системы действительно не поддерживают эту технологию? Или ошибка в чем-то другом? Так и остался в недоумении.
|Ответ:
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Добрый день!
Карты платежной системы JCB не поддерживают технологию 3d -secure. Оплачивать покупки в сети интернет возможно, но только, где сайт не запрашивает 3d пароль.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Вопрос:
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Должен ли быть открыт в воскресенье доступ к банкомату расположенному в выделенном помещении по адресу г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.125 лит. А, помещение 17-Н.
10.02.2019 года дверь была закрыта. Свет включен. Банкомат стоял на месте. На дверях написано "Банкомат24 часа" или Банкомат24. Почему-то отвечать на мой предыдущий вопрос об этом вы не хотите.
|Вопрос:
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Служба безопасности Россельхозбанк г. Белгород не одобрила мне ипотеку по причине, цитирую, «узнав по своим каналам, что компания World Class (в которой я работаю) сомнительна, с адресом в Самаре, и махинациями».
|Ответ:
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Добрый день!
Решение о возможности выдачи кредита принимается Банком в соответствии с разработанными и утвержденными правилами кредитования.
Изложенная Вами информация принята и зафиксирована Банком.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Вопрос:
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а вот еще вопрос по скорингу.. у меня такое ощущение, что эквифакс например же не передает вам названия банков в которых у меня кредитки.. не получается ли такое что при запросе КИ из разных БКИ кредитная нагрузка чудесным образом складывается из одних и тех же банков из разных БКИ?
|Ответ:
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Добрый день!
С Вами связался Управляющий офиса для предоставления необходимых разъяснений и комментариев.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Вопрос:
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24.01.2019 г. Под лог. Kulakova1982, я обратилась на Ваш сайт. Очень приятно,что обращение не осталось без ответа. Но проблема так и не решена. По ответу на обращение сотрудник банка ответила, что на 14 декабря 2018 г. На моем лицевом счете было недостаточно средств на досрочное погашение ипотеки. Но простите, хочется понять, на какую именно сумму банк начислил мне процент за 14 декабря, если я гасила долг по оставшимся процентам 13 декабря 2018 г. Тогда же, минутной позже, мною было оформлено заявление на полное досрочное погашение. И по моим данным, заявка на погашение была зарегистрирова в отделении г. Покров именно 13 декабря. Как я понимаю,
|Ответ:
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Добрый день!
С Вами связался Управляющий офиса для предоставления необходимых разъяснений и комментариев.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Вопрос:
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еще разок для медленных пожалст, вот я на кредитку заявку оставлял, в бки банк запросы делал 04.01, а смска с отказом мне каким-то образом приходила 26.01 , к этому моменту я уже дней 10 как на через этот сайт выяснил про отказ из-за тонны древних кредиток наследивших в истории). можно таки уточнить с какого именно времени у меня 45 дней до повторной подачи идет?
|Ответ:
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Добрый день!
С Вами связался Управляющий офиса для предоставления необходимых разъяснений и комментариев.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Вопрос:
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При переводе денег в интернет- банке со своего текущего счета на счет другого клиента этого же банка, требуется подтверждение вводом сгенерированного криптопароля. Для получения пароля предлагается вставить карту…….
|Ответ:
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Добрый день!
В зависимости от выполняемой операции в системе ДБО ФЛ, Клиент может подтвердить ее одним из следующих способов:
— при помощи SMS-пароля;
— с помощью криптокалькулятора;
— в приложении «Мобильный банк;
— с помощью SMS-пароля и звонка в контакт-центр банка;
— при помощи мобильного приложения и звонка в контакт центр банка.
Система может запросить пароль, сгенерированный в аппаратном токене, когда превышен лимит сумм для перевода в сторонние банки.
Криптокалькулятор (аппаратный токен) — это портативное устройство для генерации одноразовых паролей ДБО. С использованием аппаратного токета возможен перевод любых сумм. .
Инструкция по использованию аппаратного токена размещена в Руководстве пользователя ДБО ФЛ https://www.rshb.ru/natural/dbo/ibank/ в разделе «Документы».
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Вопрос:
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Клиент [11:33] Должен ли быть открыт доступ к банкомату РСХБ, стоящему в выделенном помещении в воскресенье? Если написано "Банкомат 24 часа" что это значит?
Добро пожаловать в онлайн чат Россельхозбанка! Ангелина [11:34] Здравствуйте, . Уточните, пожалуйста, адрес банкомата.
Клиент [11:35] Санкт-Петербург, Ленинский проспект. номер дома не зна.
Клиент [11:35] не знаю
Ангелина [11:36] Сейчас я уточню для Вас информацию, ожидайте, пожалуйста.
Ангелина [11:39] Спасибо за ожидание. По информации Контакт-центра на данный момент по указанному адресу банкомата Россельхозбанка не установлено.
Клиент [11:40] 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.125 лит. А, помещение 17-Н Стоит и светит всеми лампочками
Ангелина [11:43] Вам необходимо обратиться в Региональный филиал для уточнения информации по телефону 8 (812) 335-06-30 (доб. 6637).
Клиент [11:44] попробую, вдруг они тоже не знают, что он есть
До отделения не дозвонилась, может быть вы знаете почему я банкомат вижу, а его нет?
|Вопрос:
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Здравствуйте, такой вопрос, как я могу досрочно погасить кредит, который оформлен на мужа? Что для этого необходимо?
|Ответ:
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Добрый день!
Поэтому рекомендуем супругу обратиться в офис Банка по месту оформления кредита или оформить распоряжение в ДБО (при наличии подключения).
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Вопрос:
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Добрый день. 4 февраля 2019г при внесении денег на карту через платежный терминал номер S1AT2074 произошел сбой. Терминал принял все купюры, после нажатия кнопки *внести на карту* терминал выдал сообщение *операция прервана* и выдал чек о принятии 40000 и сообщение *операция пополнения прервана. сохраните чек и обатитесь в банк*, а затем терминал перезагрузился. Денег на счет не поступало до сих пор. Было подано заявление (№ 3676 сроком рассмотрения 30 дней) в отделение и по горячей линии. Прошу разобраться в ситуации и зачислить на счет деньги в ближайшее время.
|Вопрос:
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Здравствуйте.
|Ответ:
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Добрый день!
По текущим счетам предусматривается комиссия при отсутствии операций по счету течение 180 календарных дней и более (за исключением операций по начислению процентов на остаток по счету, списания комиссий Банка и зачисления/списания со счета ошибочно зачисленных Банком денежных средств) и сумма остатка на котором не превышает 500 рублей (10 единиц валюты).
Ознакомиться подробнее с Тарифами физических лиц рекомендуем на интернет-сайте Банка https://www.rshb.ru/natural/tariff/ (п.2.3 Тарифов).
С уважением, АО «Россельхозбанк»
|Вопрос:
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Хотел бы вам задать такой вопрос. Когда моя проблема будет решена. 5 числа обратился в банк для досрочного погашения. В итоге сотрудники банка неправильно рассчитали сумму. 6 числа оказалось что кредит был не закрыт. После звонка на горячую линию, где мне посоветовали сделать всё через мобильный банк, я подал заявку которые уже три дня в статусе обработки и кредит до сих пор не закрыт, Хотя 15 числа у меня уже спишут ежемесячную плату. На горячей линии сказали ждите пока произойдёт авторизация в течение 30 дней хоть по закону авторизации должно пройти в течение 5 дней. После чего оказалось что если до 15 числа не произойдет досрочное погашение то у меня спишут ежемесячную плату после чего я ещё должен будет буду за 1 месяц заплатить проценты Почему??????????
|Вопрос:
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"Вопрос:
Скоро пройдет 2 месяца как карта в статусе «доставка», долго ещё будет продолжаться это безобразие?
постоянный адрес
asd22 (Новосибирск) 23.01.2019 19:41
Ответ:
Добрый день!
С Вами связались сотрудники Банка для предоставления комментариев и урегулирования ситуации.
Ждем Вас в офисе Банка согласно достигнутой договоренности для получения карты.
Приносим извинения за возможные неудобства.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
Анастасия Крайнюкова"
Никто со мной не связывался, пишите здесь про все ваши "договорённости! Карту я до сих пор не получил
Горячая линия с 16.01.2019 просмотрена 4 428 раз