Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 600 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 3,8%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 3,8%, мин. 300 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 3,8%, мин. 300 руб.;

1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 3,8%, мин. 300 руб.;

1%, мин. 150 руб. (0% в ПВН Промсвязьбанка) за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка;

плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);

программа привилегий "Фора-Бонус" - скидки в торговых точках-партнерах банка Условия кредитования Размер кредитного лимита от 50 000 до 300 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период до 62 дня действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 19,5% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 300 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Минусы льготный период только на покупки;

невысокая процентная ставка;

подтверждение дохода только 2-НДФЛ Особые ограничения требуется обязательно предоставление рабочего стационарного номера телефона и не менее 2-х дополнительных контактных телефонных номеров Дата актуализации 04.02.2019 15:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.