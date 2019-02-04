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Щедрое солнце
Mastercard Gold «Щедрое солнце» — Фора-Банк
Основные характеристики
- ставка 19,5% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- годовое обслуживание 720 ₽
- cash back 0,7%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
(моментально выдается неименная карта)
Cash Back
0,7%
- 0,7% от суммы безналичных покупок в торговых точках;
- до 20% от суммы за безналичные покупки у партнеров программы "Щедрое солнце" (kartasolnce.ru)
макс. возмещение в месяц - 15 000 руб.
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
720 ₽
по 60 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
5%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в ПВН банка
5%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 5%, мин. 150 руб.;
- 1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах Промсвязьбанка) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 5%, мин. 150 руб.;
- 1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах Промсвязьбанка) за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- предоставляется программа привилегий "Фора-Бонус" - скидки в торговых точках-партнерах банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
19,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая процентная ставка;
- наличие cash back
Минусы
- отсутствие льготного периода;
- крупная комиссия за выдачу кредитных средств;
- подтверждение дохода только справкой 2-НДФЛ
Дата актуализации
04.02.2019 15:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Щедрое солнце» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба