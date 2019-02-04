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Фора-Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Щедрое солнце

Mastercard Gold «Щедрое солнце» — Фора-Банк
Основные характеристики
  • ставка 19,5% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • годовое обслуживание 720 ₽
  • cash back 0,7%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип

(моментально выдается неименная карта)

Cash Back
0,7%
  • 0,7% от суммы безналичных покупок в торговых точках;
  • до 20% от суммы за безналичные покупки у партнеров программы "Щедрое солнце" (kartasolnce.ru)

макс. возмещение в месяц - 15 000 руб.

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
720 ₽

по 60 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

5%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

5%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 5%, мин. 150 руб.;
  • 1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах Промсвязьбанка) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 5%, мин. 150 руб.;
  • 1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах Промсвязьбанка) за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • предоставляется программа привилегий "Фора-Бонус" - скидки в торговых точках-партнерах банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 36 месяцев
Льготный период
нет
Проценты за кредит
19,5%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 300 руб.
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая процентная ставка;
  • наличие cash back
Минусы
  • отсутствие льготного периода;
  • крупная комиссия за выдачу кредитных средств;
  • подтверждение дохода только справкой 2-НДФЛ
Дата актуализации
04.02.2019 15:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Щедрое солнце» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Сайт
www.forabank.ru
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба