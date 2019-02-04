Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип (моментально выдается неименная карта) Cash Back 0,7% от суммы безналичных покупок в торговых точках;

до 20% от суммы за безналичные покупки у партнеров программы "Щедрое солнце" (kartasolnce.ru) макс. возмещение в месяц - 15 000 руб. 0,7% Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 720 ₽ по 60 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 5%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в ПВН банка 5%, мин. 150 руб. (0% за счет собственных средств) Снятие наличных в банкоматах других банков 5%, мин. 150 руб.;

1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах Промсвязьбанка) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 5%, мин. 150 руб.;

1%, мин. 150 руб. (0,5% в банкоматах Промсвязьбанка) за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Промсвязьбанка);

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

плата за пропуск платежа - 18,25% годовых;

конвертация - по курсу банка;

предоставляется программа привилегий "Фора-Бонус" - скидки в торговых точках-партнерах банка Условия кредитования Размер кредитного лимита от 50 000 до 500 000 ₽ Срок кредита до 36 месяцев Льготный период нет Проценты за кредит 19,5% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты, мин. 300 руб. минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая процентная ставка;

наличие cash back Минусы отсутствие льготного периода;

крупная комиссия за выдачу кредитных средств;

подтверждение дохода только справкой 2-НДФЛ Дата актуализации 04.02.2019 15:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.