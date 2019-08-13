Широкая линейка финансовых продуктов на рынке направлена на удовлетворение потребностей людей из разных социальных и возрастных групп — студентов, пенсионеров, госслужащих и так далее. Одной из новых линий можно назвать накопительные кредитные карты в банке «ФК Открытие». Несмотря на новизну, спрос на них растет быстрыми темпами. Это можно объяснить множеством положительных качеств, которые мы рассмотрим ниже.

Если у вас на счету предусмотрены заемные средства, то вы вправе распоряжаться ими на своё усмотрение. Главное не успокаивать себя тем, что долг все равно выплачивать, поэтому объем расходов не имеет значения. На самом деле, чем меньше составит окончательная сумма, тем легче вы ее погасите. При этом сегодня организации предлагают гибкий график месячных взносов.

Уточните грейс-период — т.е. срок, в течение которого проценты не начисляются. Важно сделать правильный выбор, соответствующий вашим возможностям. Изучите все детали будущего соглашения — ставка, стоимость обслуживания, лимит. Не будет лишним узнать о дополнительных опциях — cash back и партнёрские программы помогают заработать.

Плюсы платежных карт и накопительной системы

Основными преимущества такой услуги специалисты называют:

удобное пользование — деньги всегда под рукой;

дополнительный доход;

наличные можно снимать в банкоматах по всему миру;

безопасность — при потере позвоните на горячую линию для блокировки.

Не менее важно то, что вы научитесь экономить. Попросите высылать на вашу электронную почту выписку за каждый месяц. Проанализировав ее, вы поймете, какие расходы действительно необходимы, а какие следует исключить.

После погашения всей задолженности платежная карта становится обыкновенным инструментом для безналичных операций. Одновременно с этим она действует как вклад — на ваши деньги «капают» проценты. Например, вы подписываете контракт, в котором четко ограничены временные рамки (от одного месяца до трех лет), а также сумма, которая обязательно должна быть на балансе — расчет производится на нее. Бессрочный вариант предполагает свободный доступ. Начисление происходит тоже на остаток, однако в таком случае ставка может быть значительно ниже. Третий способ подразумевает стандартно установленный период и ограничение по деньгам. Как правило, за нарушение этих условий к потребителю применяются штрафные санкции.

Не менее важна понятная и несложная процедура оформления. К потенциальным клиентам сегодня предъявляются довольно простые требования — достижение 21 года, наличие паспорта и положительная история. Разумеется, при крупной сумме у вас запросят и иные бумаги. Составить заявление можно в офисе или на официальном сайте. Второй способ гораздо удобнее по двум причинам: никаких очередей и быстрый ответ. Рассмотрение онлайн-заявок занимает гораздо меньше времени.

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