Курс евро в Астраханиизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Астрахани на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Астрахани.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Астрахани
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,00
БКС Банк
|
75,50
Россельхозбанк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|БКС Банк
|75,00
|75,54
|15.02.2019 13:45
|Росгосстрах Банк
|74,80
|75,80
|15.02.2019 13:49
|Россельхозбанк
|74,75
|75,50
|15.02.2019 13:47
|Московский Областной Банк
|74,60
|76,80
|15.02.2019 13:45
|СКБ-Банк
|74,56
|76,04
|15.02.2019 13:53
|Банк Финсервис
|74,50
|75,80
|15.02.2019 13:58
|Банк «ФК Открытие»
|74,21
|76,22
|15.02.2019 13:47
|Московский Индустриальный Банк
|74,00
|77,00
|15.02.2019 13:49
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 13:43
|Промсвязьбанк
|73,55
|76,75
|15.02.2019 13:43
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