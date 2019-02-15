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Курс евро в Астрахани

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Астрахани на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Астрахани.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Астрахани
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
75,00
БКС Банк
75,50
Россельхозбанк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
БКС Банк 75,00 75,54 15.02.2019 13:45
Росгосстрах Банк 74,80 75,80 15.02.2019 13:49
Россельхозбанк 74,75 75,50 15.02.2019 13:47
Московский Областной Банк 74,60 76,80 15.02.2019 13:45
СКБ-Банк 74,56 76,04 15.02.2019 13:53
Банк Финсервис 74,50 75,80 15.02.2019 13:58
Банк «ФК Открытие» 74,21 76,22 15.02.2019 13:47
Московский Индустриальный Банк 74,00 77,00 15.02.2019 13:49
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 13:43
Промсвязьбанк 73,55 76,75 15.02.2019 13:43

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