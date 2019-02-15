Курс евро в Благовещенскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Благовещенске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Благовещенска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Благовещенска
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,05
Солид Банк
|
75,60
Солид Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Солид Банк
|75,05
|75,60
|15.02.2019 14:05
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|74,89
|75,65
|15.02.2019 13:42
|Дальневосточный Банк
|74,70
|75,95
|15.02.2019 14:07
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 14:07
|Промсвязьбанк
|73,67
|76,87
|15.02.2019 14:07
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