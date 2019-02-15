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Курс евро в Сыктывкаре

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Сыктывкаре на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Сыктывкара.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Сыктывкара
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
74,90
Таврический
75,55
Таврический
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Таврический 74,90 75,55 15.02.2019 11:54
СКБ-Банк 74,81 75,79 15.02.2019 11:58
Россельхозбанк 74,71 75,72 15.02.2019 12:00
Московский Кредитный Банк 74,50 76,50 15.02.2019 11:54
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 11:53
Промсвязьбанк 73,65 76,85 15.02.2019 11:53

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