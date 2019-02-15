Курс евро в Сыктывкареизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Сыктывкаре на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Сыктывкара.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Сыктывкара
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,90
Таврический
|
75,55
Таврический
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Таврический
|74,90
|75,55
|15.02.2019 11:54
|СКБ-Банк
|74,81
|75,79
|15.02.2019 11:58
|Россельхозбанк
|74,71
|75,72
|15.02.2019 12:00
|Московский Кредитный Банк
|74,50
|76,50
|15.02.2019 11:54
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 11:53
|Промсвязьбанк
|73,65
|76,85
|15.02.2019 11:53
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