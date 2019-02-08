Обслуживание карты

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на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты Mastercard к Google Pay

Выпуск и обслуживание 600 - 1 400 ₽ 600 / 1 000 / 1 400 руб. при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года, плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Выпуск и обслуживание 9 - 21 $ 600 / 1 000 / 1 400 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года, плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Выпуск и обслуживание 8 - 19 € 600 / 1 000 / 1 400 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 85 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 10 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 85 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 10 евро

Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 85 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)