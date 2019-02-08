Веста, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard Standard — Вестаеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 600 до 1 400 ₽
- стоимость обслуживания от 9 до 21 $
- стоимость обслуживания от 8 до 19 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты Mastercard к Google Pay
Выпуск и обслуживание
600 - 1 400 ₽
- 600 / 1 000 / 1 400 руб. при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года, плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
9 - 21 $
- 600 / 1 000 / 1 400 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года, плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
8 - 19 €
- 600 / 1 000 / 1 400 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 / 3 года плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 85 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 10 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных (в эквиваленте): до 85 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 10 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных (в эквиваленте): до 85 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (дополнительная комиссия за выдачу средств свыше 300 000 руб. в месяц - 3% от суммы)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. / 1 долл. / 1 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия
Дата актуализации
08.02.2019 10:14
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
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Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
- Адрес
- 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
- Сайт
- www.ibv.ru
- Отделения и банкоматы
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