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Дебетовая Platinum

Visa Platinum — Интерпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 12 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
12 500 ₽

единовременно за весь срок действия карты (2 года)

Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • страхование выезжающих за рубеж (покрытие 250 000 долл. со спортивными рисками) на 1 год - бесплатно;
  • экстренный перевыпуск карты за рубежом - 300 долл. (эквивалент);
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • программы "Защита покупок", "Продление гарантии" - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные СМС-информирование и полис ВЗР
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается за весь срок действия карты
Дата актуализации
12.02.2019 13:21
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 1 городе России
4 309
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
Адрес
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
Сайт
www.interprombank.ru
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Телефоны
(495) 232-20-50
(495) 777-12-33