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Дебетовая Platinum
Visa Platinum — Интерпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 12 500 ₽
- стоимость обслуживания 189 $
- стоимость обслуживания 165 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и обслуживание
12 500 ₽
единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
189 $
12 500 руб. (эквивалент), единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
165 €
12 500 руб. (эквивалент), единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 2 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 2 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 евро в день, до 50 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- страхование выезжающих за рубеж (покрытие 250 000 долл. со спортивными рисками) на 1 год - бесплатно;
- экстренный перевыпуск карты за рубежом - 300 долл. (эквивалент);
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
- программы "Защита покупок", "Продление гарантии" - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные СМС-информирование и полис ВЗР
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается за весь срок действия карты
Дата актуализации
12.02.2019 13:21
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
- Адрес
- 119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
- Сайт
- www.interprombank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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