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Плюс Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Партнер

Visa Classic — Плюс Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽

единовременно за весь срок действия карты (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0,5% в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0,5% в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц; покупки: до 10 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц; покупки через Интернет: до 3 000 долл. в день, до 5 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 0,9 евро за операцию;
  • СМС-информирование - 50 руб. (эквивалент) ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная плата за выдачу наличных в устройствах банка Уралсиб
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в устройствах банка
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок действия карты
Дата актуализации
07.02.2019 14:42
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Партнер» в 6 городах России
6 086
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Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
Адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Сайт
www.plus-bank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-23-72 — единая справочная служба