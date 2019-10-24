Дебетовая карта Дебетовая Gold в Руна-Банке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 000 ₽
- стоимость обслуживания 47 $
- стоимость обслуживания 42 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
3 000 ₽
|Выпуск и годовое обслуживание
|
47 $
3 000 руб. (эквивалент)
|Выпуск и годовое обслуживание
|
42 €
3 000 руб. (эквивалент)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,1%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,1%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) (0,7% в банкоматах банка Уралсиб и его партнеров)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) (0,7% в ПВН банка Уралсиб и его партнеров)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных (в эквиваленте): до 1 500 долл. в день, до 4 500 долл. в месяц; покупки (в эквиваленте): до 20 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,1%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,1%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,5%, мин. 3,5 долл. (0,7% в банкоматах банка Уралсиб и его партнеров)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 3,5 долл. (0,7% в ПВН банка Уралсиб и его партнеров)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 1 500 долл. в день, до 4 500 долл. в месяц; покупки: до 20 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,1%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,1%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) (0,7% в банкоматах банка Уралсиб и его партнеров)
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) (0,7% в ПВН банка Уралсиб и его партнеров)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных (в эквиваленте): до 1 500 долл. в день, до 4 500 долл. в месяц; покупки (в эквиваленте): до 20 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|24.10.2019 16:50
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|24.10.2019 16:50
|Дата актуализации
|24.10.2019 16:50
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 6 городах России
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Справочная информация
АО «РУНА-БАНК»
- Адрес
- 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 223-34-40 (доб. 695)