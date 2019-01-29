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БайкалИнвестБанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

Visa Gold — БайкалИнвестБанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 000 ₽
  • cash back
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • чип
Cash Back

программа лояльности Большой бонус: предусмотрен возврат в размере от 5% до 20% от суммы покупки; категории магазинов и размер вознаграждения можно посмотреть в интернет-банке и мобильном банке, в открытом доступе информации нет; ограничений по сумме возврата нет

Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в банкоматах банка Реалист
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в ПВН банка Реалист
Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в день, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • обслуживание в системе "СМС-сервис" - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,7 долл. / 0,7 евро;
  • неустойка за превышение расходного лимита - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу ЦБ+2% от суммы операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • отсутствие комиссии за снятие в устройствах банка-партнера
Дата актуализации
29.01.2019 12:58
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 43 городах России
6 434
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Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
Сайт
www.baikalinvestbank.ru
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Телефоны
8 800 770-79-20
(3952) 25-88-00