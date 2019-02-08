Кольцо Урала, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Mig
Visa Classic Unembossed «Instant» — Кольцо Урала
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 99 ₽
- стоимость обслуживания 2 $
- стоимость обслуживания 1 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Instant Issue
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- бесконтактные платежи только для карт в рублях;
- возможность привязки к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Выпуск и обслуживание
99 ₽
плата взимается единовременно за весь срок действия (1 год)
Выпуск и обслуживание
2 $
99 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия (1 год)
Выпуск и обслуживание
1 €
99 руб. (эквивалент) взимается единовременно за весь срок действия (1 год)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
50 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
50 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
50 000 руб. (эквивалент) в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 99 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах других банков - 60 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- моментальная выдача карты
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования
Дата актуализации
08.02.2019 14:07
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Mig» в 31 городе России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
- ОГРН
- 1026600001955
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