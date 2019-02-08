Вход
Промтрансбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Доходный кошелек Пенсионный

MasterCard Standard «ПТБ-КОПИЛКА» — Промтрансбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Unembossed
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • моментальная выдача карты
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6,5%
до 200 000 руб. - 6.5% годовых, свыше 200 000 руб. - 1% годовых
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 20 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 20 руб.

Лимиты по операциям
20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 20 руб. в месяц (первые два месяца бесплатно)
  • конвертация - по курсу платежной системы + 0,5%;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;
  • запрос баланса в банкомате другого банка - 10 руб.;
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты
Дата актуализации
08.02.2019 14:25
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходный кошелек Пенсионный» в 17 городах России
2 381
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
Адрес
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Отделения и банкоматы
в вашем городе Уфа
Отделения 7
Банкоматы 7
посмотреть на карте
Телефоны
(347) 299-99-99