Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Unembossed

Mastercard Standard Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

моментальная выдача карты

чип Начисление процентов на остаток средств на счете до 200 000 руб. - 6.5% годовых, свыше 200 000 руб. - 1% годовых от 1% до 6,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 20 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 20 руб. Лимиты по операциям 20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 20 руб. в месяц (первые два месяца бесплатно)

конвертация - по курсу платежной системы + 0,5%;

плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;

запрос баланса в банкомате другого банка - 10 руб.; Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

бесплатный выпуск и обслуживание карты Дата актуализации 08.02.2019 14:25 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.