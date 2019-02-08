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Доходный кошелек Пенсионный
MasterCard Standard «ПТБ-КОПИЛКА» — Промтрансбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Unembossed
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- моментальная выдача карты
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6,5%
до 200 000 руб. - 6.5% годовых, свыше 200 000 руб. - 1% годовых
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 20 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 20 руб.
Лимиты по операциям
20 000 руб. в день, 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 20 руб. в месяц (первые два месяца бесплатно)
- конвертация - по курсу платежной системы + 0,5%;
- плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;
- запрос баланса в банкомате другого банка - 10 руб.;
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты
Дата актуализации
08.02.2019 14:25
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходный кошелек Пенсионный» в 17 городах России
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Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
- Адрес
- 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 299-99-99