Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип технология MirAccept Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - пять операций снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 80 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

срок действия - 3 года Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

пять операций в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Особые ограничения карта оформляется гражданам РФ, имеющим право на получение пенсии (требуется перевод пенсии в банк)

карту со сроком действия 5 лет можно оформить в рамках тарифа "Мир+ЕСЭК";

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 21.01.2019 21:54 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.