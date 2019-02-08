Дебетовая
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
- стоимость обслуживания 35 $
- стоимость обслуживания 35 €
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- технология 3D Secure
- чип
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
0,5%, мин. 30 руб.
0,5%, мин. 30 руб.
2%, мин. 250 руб. (0,5%, мин. 30 руб. в банкоматах банка Зенит и его партнеров)
2%, мин. 250 руб. (0,5%, мин. 30 руб. в ПВН банка Зенит и его партнеров)
0,5%, мин. 1 долл.
0,5%, мин. 1 долл.
2%, мин. 3 долл. (0,5%, мин. 1 долл. в банкоматах банка Зенит и его партнеров)
2%, мин. 3 долл. (0,5%, мин. 1 долл. в ПВН банка Зенит и его партнеров)
0,5%, мин. 1 евро
0,5%, мин. 1 евро
2%, мин. 3 евро (0,5%, мин. 1 евро в банкоматах банка Зенит и его партнеров)
2%, мин. 3 евро (0,5%, мин. 1 евро в ПВН банка Зенит и его партнеров)
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1 долл.;
- пени за неразрешенный овердрафт - 40% годовых
- не требуется
- не требуется
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1, 2
- Сайт
- www.mcombank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 748-53-53