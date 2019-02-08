Обслуживание карты Тип карты

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Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 4 500 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Выпуск и обслуживание 120 $ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Выпуск и обслуживание 120 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%, мин. 30 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 30 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 250 руб. (0,5%, мин. 30 руб. в банкоматах банка Зенит и его партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 250 руб. (0,5%, мин. 30 руб. в ПВН банка Зенит и его партнеров) Лимиты по операциям установка индивидуальных расходных лимитов - 500 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%, мин. 1 долл. Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 1 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 3 долл. (0,5%, мин. 1 долл. в банкоматах банка Зенит и его партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 3 долл. (0,5%, мин. 1 долл. в ПВН банка Зенит и его партнеров) Лимиты по операциям установка индивидуальных расходных лимитов - 10 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%, мин. 1 евро Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 1 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 3 евро (0,5%, мин. 1 евро в банкоматах банка Зенит и его партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 3 евро (0,5%, мин. 1 евро в ПВН банка Зенит и его партнеров) Лимиты по операциям установка индивидуальных расходных лимитов - 10 евро Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1 долл.;

пени за неразрешенный овердрафт - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;

высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года Дата актуализации 08.02.2019 12:20 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.