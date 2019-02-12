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Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Мир Классическая

Мир Классическая — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 150 до 450 ₽
  • cash back 1%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
1%
  • от суммы любых покупок, макс. 5 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
на ежедневный остаток свыше 50 001 руб.
Выпуск и обслуживание
150 - 450 ₽

150 руб. в год за неименную карту, 450 руб. за именную карту единоразово за весь срок действия карты (5 лет)

Снятие наличных в банкоматах банка

0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 149 руб.;
  • 2%, мин. 149 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 149 руб.;
  • 2%, мин. 149 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу расчетов банка с НСПК;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - 45 руб. ежемесячно (тариф Базовый)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.02.2019 10:20
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 113 городах России
42 470
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба