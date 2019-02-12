Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Мир Классическая
Мир Классическая — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 150 до 450 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Cash Back
1%
- от суммы любых покупок, макс. 5 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
на ежедневный остаток свыше 50 001 руб.
Выпуск и обслуживание
150 - 450 ₽
150 руб. в год за неименную карту, 450 руб. за именную карту единоразово за весь срок действия карты (5 лет)
Снятие наличных в банкоматах банка
0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 149 руб.;
- 2%, мин. 149 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 149 руб.;
- 2%, мин. 149 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу расчетов банка с НСПК;
- плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 45 руб. ежемесячно (тариф Базовый)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.02.2019 10:20
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 113 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 100-74-74 — единая справочная служба