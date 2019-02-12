Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Cash Back 1% от суммы любых покупок, макс. 5 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете на ежедневный остаток свыше 50 001 руб. 1% Выпуск и обслуживание 150 - 450 ₽ 150 руб. в год за неименную карту, 450 руб. за именную карту единоразово за весь срок действия карты (5 лет) Снятие наличных в банкоматах банка 0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% / 1% при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 149 руб.;

2%, мин. 149 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 149 руб.;

2%, мин. 149 руб. при снятии свыше 200 001 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу расчетов банка с НСПК;

плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

СМС-информирование - 45 руб. ежемесячно (тариф Базовый) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 12.02.2019 10:20 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.