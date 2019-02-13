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Платежная
MasterCard Standard Unembossed «Платежная DaDaDa» — Проинвестбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 240 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Unembossed
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay/Apple Pay
Выпуск и обслуживание
0 - 240 ₽
- 20 руб. в мес. за обслуживание счета, бесплатно - ежедневный остаток в течение календарного месяца больше или равен 5 000 руб., или месячный оборот по операциям оплаты за товары и услуги больше или равен 5 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - при сумме операции от 3 000 рублей, 50 руб. - менее 3 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - при сумме операции от 3 000 рублей, 50 руб. - менее 3 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 5 000 руб. в сутки,5 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- плата за возникновение неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых;
- скидки и бонусы в магазинах-партнерах программы "ДаДаДа"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков при сумме операции от 3 000 рублей;
- возможность отмены платы за годовое обслуживание
Дата актуализации
13.02.2019 14:53
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платежная» в 4 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
- 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Пермь
- Телефоны
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(342) 270-00-32