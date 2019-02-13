Обслуживание карты Тип карты Mastercard Unembossed Технологические особенности моментальная выдача карты

чип возможна привязка карты к Google Pay/Apple Pay Выпуск и обслуживание 0 - 240 ₽ 20 руб. в мес. за обслуживание счета, бесплатно - ежедневный остаток в течение календарного месяца больше или равен 5 000 руб., или месячный оборот по операциям оплаты за товары и услуги больше или равен 5 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при сумме операции от 3 000 рублей, 50 руб. - менее 3 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при сумме операции от 3 000 рублей, 50 руб. - менее 3 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 5 000 руб. в сутки,5 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

плата за возникновение неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых;

скидки и бонусы в магазинах-партнерах программы "ДаДаДа" Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков при сумме операции от 3 000 рублей;

возможность отмены платы за годовое обслуживание Дата актуализации 13.02.2019 14:53 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.