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Дебетовая Мир+ЕСЭК
Мир «Социальная карта» — КС Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
технология MirAccept
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - пять операций снятия в месяц, далее 0,8%, мин. 80 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 5 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- пять операций в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- возраст - от 14 лет
Особые ограничения
- карта предназначена для жителей Республики Мордовия;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
21.01.2019 17:53
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир+ЕСЭК» в 21 городе России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк «КС Банк»
- Адрес
- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саранск
- Телефоны
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(8342) 23-50-50 — телефон горячей линии