Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% Выпуск и обслуживание 250 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0,5%, мин. 10 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 10 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб. Лимиты по операциям 50 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

смена ПИН-кода в банкоматах - 35 руб.;

конвертация по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;

стоимость СМС-информирования - 70 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Минусы высокая стоимость СМС-информирования;

наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка Особые ограничения карта выдается с 14 лет с разрешения родителей или законных представителей Дата актуализации 06.02.2019 12:06 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.